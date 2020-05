Quando la politica trionfa sulla scienza

Share this with Close

Di recente, l'amministrazione Trump ha deciso di licenziare Rick Bright, il principale esperto di virus del Paese, perché si è rifiutato di promuovere i trattamenti farmacologici da lui promossi. Trump ritiene che il farmaco possa invertire completamente l'attuale situazione della lotta contro l’epidemia. Tuttavia, un numero sempre più grande di ricerche, sempre più approfondite, ci dicono che ciò che si potrebbe perdere sono le vite umane.



Questa non è la prima volta che Trump esprime in pubblico la sua ignoranzain materia scientifica. In precedenza, anche se l'organizzazione sanitaria più autorevole al mondo aveva dichiarato che il Covid-19 costituiva già un’“emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale”, continuava a minimizzare l'impatto del virus perdendo così tempo prezioso nella lotta contro l’epidemia.

Durante l'ispezione del CDC, Trump si era vantato delle sue conoscenze scientifichegenerando sorpresa in molte persone, tuttavia dopo un mese è stato autore di una mossa ancora più sbalorditiva suggerendo di iniettare del disinfettante peruccidere il virus. Questogli ha causato molte critiche da parte degli esperti e lo ha reso uno barzellettaa livello internazionale.

Trump è determinato a licenziare tutti coloro che non sono d'accordo con lui: la Casa Bianca sta diventando la sua macchina politica personale e la credibilità degli Stati Uniti verrà distrutta. Perché gli Stati Uniti si sono comportati così male nella lotta contro l’epidemia? La risposta potrebbe risiedere nella lunga tradizione del sacrificare la scienza alla politica.