Xi Jinping: lettera di risposta a tutti gli studenti pachistani che studiano all’Università di Scienza e Tecnologia di Beijing

Il 17 maggio il Capo di Stato cinese Xi Jinping ha scritto una lettera in riposta a tutti gli studenti pachistani che studiano all’Università di Scienza e Tecnologia di Beijing. Nella lettera, Xi Jinping ha dato il benvenuto ai giovani talenti dei vari Paesi che conducono i loro studi in Cina, incoraggiandoli a svolgere più scambi con i loro coetanei cinesi, e a contribuire con le proprie forze, insieme ai giovani di tutti i paesi del mondo, alla promozione degli scambi “people to people”e alla creazione di una comunità umana dal futuro condiviso.

Xi Jinping ha affermato che dopo lo scoppio dell’epidemia di Covid-19, il governo e le università cinesi si impegneranno a difendere la sicurezza della vita e della salute degli studenti stranieri, fornendo tutto l’aiuto necessario. Il capo di Stato cinese ha infine detto che la vita umana rappresenta il bene supremo e che il governo e il popolo cinese forniranno la medesima cura e attenzione ai cittadini cinesi e agli stranieri residenti nel Paese.