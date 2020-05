La “stella finale” del Sistema Beidou n.3 verrà lanciata il prossimo mese

Share this with Close

Ieri, giovedì 14 maggio, un reporter della CCTV ha intervistato Ran Chengqi, direttore dell'ufficio di gestione del sistema di navigazione satellitare cinese. Ran Chengqi ha affermato che la Cina ha in programma di lanciare l'ultimo satellite Beidou il prossimo mese, che è anche la "stella finale" del sistema Beidou n.3.

Il sistema Beidou n.3 rappresenta il terzo passo nella costruzione del sistema di navigazione satellitare Beidou in Cina e fornirà servizi a tutto il mondo dopo il suo completamento. Dopo che sarà stato lanciato con successo il prossimo mese, il satellite rimarrà in orbita per un periodo di tempo, prima di entrare ufficialmente in funzione.