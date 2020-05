Beijing, il "China Brand Day" del China Media Group

Share this with Close

Domenica 10 maggio si è svolta con successo l’attività "China Brand Day" del China Media Group (CMG), sul tema "Fiducia: il progetto potenza del brand promuove l'accelerazione del ciclo economico della Cina".

Gli imprenditori hanno espresso le proprie opinioni su diversi argomenti, come: "I brand guidano la nuova normalità dei consumi" e "Come promuovere l’upgrading del marchio con l’aiuto dei consumi nazionali". Il forum ha anche lanciato l'iniziativa "Brand Power Project 2020" del CMG, sottolineando che occorre compiere sforzi incessanti per promuovere lo sviluppo di alta qualità dell'economia cinese con l’azione e la forza del marchio.