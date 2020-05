Qual è il segreto culturale dietro alla battaglia cinese contro il Covid-19?

Share this with Close

Durante la Festa del Primo Maggio di quest’anno, molti cinesi si sono recati in viaggio. Secondo le previsioni del Ministero dei Trasporti cinese, il volume dei trasporti commerciali di passeggeri domestici della Cina vedrà un chiaro aumento durante questa festa, con un numero totale di passeggeri pari a 117 milioni. Inoltre, la terza sessione della 13a APN si terrà 22 del mese. Secondo la Reuters, questo è l'ultimo segnale che la Cina è tornata al suo normale funzionamento.



Negli ultimi quattro mesi, basandosi su decisioni scientifiche e sulla consapevolezza del popolo cinese, la Cina, un paese con di enormi dimensioni e con una popolazione molto numerosa, ha superato con successo l'esame senza precedenti della lotta contro il Covid-19. Quando è scoppiata l’emergenza sanitaria, la Cina non l’ha trattata negativamente, né ha sperato nell'immunizzazione di gregge e non si è nemmeno lamentata con altri Paesi, ma ha fatto molto affidamento sulla scienza e ha sfruttato i vantaggi del suo sistema, ottenendo la vittoria in questa guerra di trincea, del popolo e globale. Dietro questa lotta contro l’epidemia c'è una millenaria eredità culturale della nazione cinese, ossia che "la vittoria appartiene alle persone che desiderano la stessa cosa”.

In questa imprevedibile lotta contro l’epidemia, la consapevolezza di ogni cinese ha permesso di riunire una forza infinita per superare il virus.

Negli ultimi quattro mesi appena trascorsi, la Cina ha sempre messo il popolo al primo posto e il governo cinese ha preso sin da subito la decisione di pagare tutti costi necessari a coprire i trattamenti dei pazienti affetti dal Covid-19, assicurando efficacemente la sicurezza e i bisogni primari del popolo. "Ricoverare e prestare immediatamente le cure a tutti i pazienti che ne hanno bisogno”, attraverso questa azione per contrastare l’epidemia, la dimensione e l'ampiezza del concetto di popolo al primo posto nella governance cinese sono state ulteriormente confermate e magnificate.

Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato più volte che "nella prevenzione e nel controllo dell'epidemia, l’intero Paese va considerato come un’unica grande scacchiera", e i fatti hanno dimostrato che il sistema e le capacità di governance efficienti e scientifici della Cina si sono rivelati essere le migliori armi per sconfiggere il virus. Questo potrebbe essere il segreto culturale dietro la battaglia della Cina contro l'epidemia.