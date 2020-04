Imprese straniere hanno fiducia nell’economia cinese

Il 23 aprile, il gruppo cinese FAW e la statunitense Silk Corp. hanno firmato una lettera di intenti sulla cooperazione in videoconferenza: la Silk Corp. investirà 10 miliardi di yuan per una joint venture con la Cina con l’obiettivo di produrre la prima auto sportiva del marchio “Hongqi”.



Per coincidenza, il giorno prima, nelle città di Beijing, Huizhou e Dallas si è tenuta un’altra importante cerimonia per l’avvio a distanza del progetto etilene ExizonMobil Huizhou della provincia del Guangdong, con un investimento complessivo di circa 10 miliardi di USD.

Questi due enormi investimenti provenienti dall'altra sponda del Pacifico hanno fatto il loro arrivo in contemporanea sul mercato cinese, dove la situazione epidemica è per certi aspetti da poco migliorata. Ciò dimostra che in una situazione che vede una chiara tendenza al ribasso dell'economia globale, con le principali potenze costrette a soffrire l’impatto della pandemia, le aziende dei vari Paesi guardano ancora con ottimismo al “made in China”. Ciò riflette non solo il riconoscimento da parte dei captali esteri del continuo miglioramento dell’ambiente cinese per gli investimenti “hard” e “soft”, ma anche le loro aspettative ottimistiche e la ferma fiducia nel mercato cinese.

Per la Cina, la chiave è fare bene il proprio lavoro. Allen Beebe, presidente della Camera di commercio americana in Cina, ha dichiarato in precedenza: "Per quanto ne sappiamo, la maggior parte dei membri della Camera di commercio americana in Cina non si ritirerà dalla Cina in breve tempo. Vale la pena sottolineare che la Cina è stata la prima nel mondo a far ripartire la sua economia". Forse questo spiega perché le imprese straniere hanno fiducia nella Cina.