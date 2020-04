Covid-19, Cina disponibile a condividere l’esperienza acquisita nel trattamento dei casi gravi con il resto del mondo

Share this with Close

Con la guarigione dell’ultimo paziente Covid-19 in gravi condizioni nella città di Wuhan, sono stati registrati in città “zero casi gravi”. Il direttore della Commissione sanitaria nazionale cinese Ma Xiaowei ha dichiarato in un’intervista che l’esperienza preziosa maturata dalla Cina nel trattamento dei pazienti gravi affetti da coronavirus può essere condivisa con il resto del mondo.



I “zero casi gravi” a Wuhan segnano l’ottenimento di una vittoria decisiva nella battaglia di difesa contro l’epidemia nel capoluogo della provincia dell’Hubei. Inoltre, indicano anche che il trattamento della polmonite causata dal nuovo coronavirus in Cina ha raggiunto un livello avanzato a livello internazionale e che sono stati conseguiti progressi significativi nel livello della medicina respiratoria e del trattamento delle malattie infettive in Cina.