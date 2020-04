Colloquio telefonico fra Wang Yi e Tedros Adhanom: sostenere l’OMS equivale a difendere il multilateralismo

Share this with Close

Il 18 aprile il consigliere di Stato e ministro degli Esteri Wang Yi si è sentito telefonicamente con il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Wang Yi ha detto che nel momento chiave della lotta mondiale contro l’epidemia, sostenere l’OMS e il lavoro del direttore generale significa salvaguardare il concetto e il principio del multilateralismo, ed equivale anche a difendere lo status e il ruolo dell’Onu e la solidarietà della comunità internazionale nel far fronte all’epidemia.

Wang Yi ha aggiunto che la lotta all’epidemia richiede che l’OMS continui a svolgere il suo importante ruolo. Non esistono prove fattuali che giustifichino gli attacchi e i tentativi di screditare l'OMS, così come sono atteggiamenti impopolari quelli di chi cerca di esercitare pressioni sull’organizzazione. Nessun paese con una coscienza sosterrà tali comportamenti.

La Cina riconosce da sempre grande importanza allo status e al ruolo dell’OMS e desidera rafforzare il proprio sotegno all’organizzazione tramite vari canali, sulla base della cooperazione attualmente esistente.

Tedros Adhanom Ghebreyesus ha ringraziato il fermo sostegno riconosciuto dalla Cina all’OMS. Il segretario generale si è detto pienamente d’accordo sul fatto che sostenere l'OMS significhi difendere il multilateralismo. Questè un momento critico della diffusione del virus in tutto il mondo. Il virus non ha confini ed è di vitale importanza che vi sia solidarietà in seno alla comunità internazionale. L’umanità riuscirà a fermare la diffusione del virus solo se combatterà unita contro l’epidemia.