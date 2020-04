Imprese cinesi offrono il loro sostegno ai Paesi del mondo nella lotta contro l’epidemia

Share this with Close

In questi giorni le imprese cinesi hanno ampliato la loro capacità produttiva, offrendo il loro sostegno al mondo intero nella lotta contro l’epidemia. Dal mese di marzo in avanti, le imprese cinesi hanno fornito ai vari Paesi del mondo un totale di 18mila ventilatori polmonari, di cui oltre 4.200 per la ventilazione invasiva. Attualmente, la Cina riesce a produrre settimanalmente circa 2.200 ventilatori per la ventilazione invasiva.



Secondo quanto riferito da Fan Bin, vice direttore del Dipartimento per le politiche e i regolamenti industriali del Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione cinese, sono in corso ricerche per rafforzare ulteriormente la capacità produttiva delle attrezzature sanitarie più importanti, come i ventilatori polmonari per la ventilazione invasiva. Alle imprese viene richiesto di esercitare uno stretto controllo della qualità.