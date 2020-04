Terminato l’incarico della terza missione medica inviata in Italia

Share this with Close

Dopo due settimane di intenso lavoro, il pomeriggio del 9 aprile, ora locale di Beijing, la terza missione di esperti medici cinesi inviata in Italia per assistere nella lotta contro il nuovo coronaviru, composta da 14 membri, ha terminato il proprio incarico ed ha fatto ritorno in patria atterrando a Wenzhou nella provincia dello Zhejiang.

La missione è arrivata in Italia il 25 marzo, portandosi appresso attrezzatura di protezione medica da donare alla Regione Toscana consistente in respiratori, macchine di monitoraggio, mascherine chirurgiche e tute di protezione.

Durante il soggiorno in Italia, la missione di esperti medici ha visitato 7 ospedali locali, convocato 25 riunioni per lo scambio d'informazioni, organizzato 21 riunioni per la formazione e completato la formazione di 17278 persone. La Regione Toscana ha attivamente adottato i suggerimenti degli esperti cinesi ed ha migliorato le proprie misure di protezione, controllo e diagnosi, contenendo efficacemente lo sviluppo epidemico.