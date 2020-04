Cina, pubblicata la cronaca delle informazioni e della cooperazione internazionale sulla prevenzione e controllo dell'epidemia di Covid-19

Share this with Close

L’epidemia di Covid-19 è l’emergenza sanitaria più grave verificatasi sin dalla fondazione della Repubblica popolare cinese, presentando la più rapida diffusione, la più ampia gamma di infezioni e la prevenzione e il controllo più difficili. Di fronte a questa violenta epidemia, sotto la leadership del Comitato centrale del Partito comunista cinese con al centro il Segretario generale Xi Jinping, la Cina ha adottato le misure di prevenzione e controllo più complete, rigorose e approfondite. 1,4 miliardi di persone sono nella stessa barca, combattendo tenacemente contro l'epidemia, pagando un prezzo enorme e sacrificando molto. Gli sforzi congiunti del popolo cinese stanno portando a un continuo miglioramento della situazione di prevenzione e controllo dell'epidemia in Cina e a un costante consolidamento e ampliamento della ripresa della produzione e dell'ordine di vita.

Negli ultimi giorni, l'epidemia si è diffusa rapidamente in molte parti del mondo, il che ha comportato grandi sfide per la sicurezza sanitaria pubblica mondiale. Il virus non ha confini e l'epidemia non distingue tra razze. Sin dallo scoppio, la Cina ha sempre sostenuto il concetto di comunità dal futuro condiviso dell'umanità, pubblicato le informazioni epidemiche in modo aperto, trasparente e responsabile, condiviso le esperienze di prevenzione e controllo con l'Organizzazione mondiale della sanità e la comunità internazionale e rafforzato la cooperazione nella ricerca scientifica. La Cina ha fatto inoltre del suo meglio per fornire assistenza a diverse parti, il che è stato altamente valutato e ampiamente apprezzato dalla comunità internazionale.