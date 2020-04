Media di tutto il mondo elogiano gli sforzi di cooperazione della Cina ed il senso di responsabilità del China Media Group nella lotta all’epidemia

Share this with Close

Negli ultimi giorni, gli ambasciatori di Italia, Serbia e altri paesi in Cina, i capi dell'Unione europea di radiodiffusione e di media di Russia, Stati Uniti, Regno Unito e altri paesi hanno inviato lettere di risposta a Shen Haixiong, vicedirettore del Dipartimento della Comunicazione del CC del PCC e presidente del China Media Group, in cui hanno altamente apprezzato la cooperazione internazionale svolta dal governo cinese e hanno ringraziato il CMG per i saluti sinceri e il sostegno commovente, confermando la responsabilità di media assunta dal CMG e rinnovando la propria volontà di continuare ad approfondire la cooperazione.

Nelle loro lettere, Luca Ferrari, ambasciatore italiano in Cina e Milan Bačević, ambasciatore serbo in Cina, hanno affermato che il governo cinese sta attivamente svolgendo la cooperazione internazionale, sia condividendo esperienze e trasmettendo fiducia, sia inviando team medici e fornendo aiuti sanitari all’Italia, alla Serbia e ad altri paesi.

Dal canto suo, Shen Haixiong ha dichiarato che il China Media Group intende intensificare ulteriormente la cooperazione in materia di reportage con i colleghi dei media internazionali, inviare il messaggio positivo che siamo “Uniti contro il Covid-19” per superare insieme le difficoltà”, interpretare con azioni pratiche il concetto di comunità dal futuro condiviso dell’umanità, in modo da compiere sforzi e dare contributi dovuti in qualtà di mezzo d'informazione responsabile.