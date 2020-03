Apprezzamento di vari settori europei per il discorso di Xi Jinping pronunciato al Summit straordinario del G20

Share this with Close

Giovedì 26 marzo, il presidente cinese Xi Jinping ha presenziato in videoconferenza al Summit straordinario del G20 per la risposta al Covid-19 e ha pronunciato un importante discorso intitolato “Lavorare insieme per combattere l’epidemia e risolvere congiuntamente le difficoltà”. Il discorso ha attirato alta attenzione tra quel personale dei vari settori europei che si trova comunemente d’accordo sull’importante ruolo delle proposte cinesi per il rilancio dell’economia mondiale. Tale personale ritiene che la comunità internazionale debba rafforzare la cooperazione e condividere le esperienze, frenando congiuntamente la diffusione dell’epidemia di Covid-19.

Il canale business della TV francese BFM ha pubblicato un reportage, in cui ha reso noto che il presidente cinese Xi Jinping spera che i paesi membri del G20 possano adottare congiuntamente energiche misure per stimolare la ripresa economica. Anche il giornale francese Le Figaro ha sottolineato che Xi Jinping ha invitato i paesi membri del G20 a ridurre i dazi per ripristinare la fiducia nello sviluppo economico.

L’Askanews dell’Italia ha pubblicato un articolo intitolato “Coronavirus, Xi al G20: dare fiducia a economia, abbassare dazi”. L'articolo ha sottolineato che il presidente Xi Jinping ha lanciato ai paesi membri del G20 l'appello di abbassare i dazi per rispondere all’epidemia di Covid-19. Il discorso ha trasmesso un segnale energico per la fiducia nel rilancio dell’economia mondiale.