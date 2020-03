Colloquio telefonico tra Xi Jinping e Salman bin Abdul-aziz Al Saud

Share this with Close

La sera del 27 marzo, il presidente cinese Xi Jinping ha avuto un colloquio telefonico con il re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdul-aziz Al Saud.

In tale occasione, Xi Jinping ha sottolineato che, sotto la presidenza di Sua Maestà il Re, ieri “abbiamo tenuto con successo un Vertice straordinario del G20 sulla Covid-19”. Le varie parti hanno raggiunto un’importante intesa: sostenersi a vicenda contro l'epidemia e stabilizzare l'economia mondiale, inviando un segnale positivo alla comunità internazionale. La Cina loda l'Arabia Saudita per la grande mole di lavoro effettuata in qualità di Paese presidente del G20. Beijing sostiene fermamente l'Arabia Saudita nella sua battaglia contro l'epidemia e intende fornire assistenza al Paese nei limiti delle proprie capacità. La Cina desidera anche condividere con l'Arabia Saudita le esperienze acquisite nella prevenzione e nel controllo, e fornire al Paese assistenza e agevolazioni per l’acquisto di forniture mediche. Lo scopo è quello di proteggere la sicurezza e la salute dei due popoli e salvaguardare insieme la sicurezza della sanità pubblica globale e regionale.

Dal canto suo, Salman ha affermato che il governo cinese ha adottato misure decisive ed efficaci, arginando con successo l’epidemia. “Apprezzo molto quanto è stato fatto ed esprimo le mie più sincere congratulazioni. Il successo della Cina invia un segnale positivo al mondo. Ho piena fiducia nel governo cinese e nel popolo cinese”.