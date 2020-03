Covid-19, solo con solidarietà e cooperazione si può vincere la battaglia

Share this with Close

Il 26 marzo, il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato al summit speciale del G20 per affrontare l’ epidemia di Covid-19, nel corso del quale si è appellato alla comunità internazionale affinchè affronti insieme la polmonite virale con ferma convinzione e solidarietà e vinca questa battaglia dell’umanità contro la grave epidemia infettiva. In veste di presidente del Paese che ha subito per primo il nuovo coronavirus e che l’ha affrontato in modo efficace, nel suo discorso Xi Jinping ha sottolineato più volte l’importanza della cooperazione e del coordinamento internazionali, che costituiscono la pratica necessaria con cui la comunità internazionale è chiamata ad affrontare e vincere questa battaglia.

Nel corso del summit, Robert Lawrance Kuhn, presidente della Fondazione di Kuhn, ha affermato che con la veloce diffusione dell’epidemia di Covid-19, la comunità internazionale ha preso profonda consapevolezza del significato reale del concetto di “comunità dal futuro condiviso dell’umanità” avanzato dalla Cina, e che i paesi del mondo sono chiamati a rafforzare la cooperazione per affrontare insieme l’epidemia di Covid-19 e stabilizzare l’economia, lavorando insieme per vincere questa battaglia.