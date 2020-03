Capo della missione cinese presso l'Unione europea, Cine e UE uniti nella lotta all’epidemia

Share this with Close

In un importante articolo pubblicato su importanti media dell’Unione Europea, il 26 marzo,Zhang Ming, capo della missione cinese presso l'Unione europea, ha affermato che la Cina e l’Unione Europea hanno deciso di far fronte insieme all’epidemia e affrontare insieme la sfida.

Zhang Ming ha sottolineato che i virus non distinguono tra nazionalità e confini, e che l’associazione fatta da alcune persone tra i cinesi o gli europei e il virus è un atto di disprezzo per la scienza, e anche una blasfemia nei confronti della vita. La nostra lotta all’epidemia non ha a che fare con sistemi sociali o con la geopolitica. Solo realizzando una cooperazione internazionale che va oltre la politica e abbandona i pregiudizi è possibile proteggere meglio la sicurezza di vita e la salute dei popoli dei vari paesi.