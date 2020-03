Partito da Fuzhou Il terzo gruppo di esperti medici cinesi per assistere l’Italia nella lotta contro il Covid-19

Share this with Close

La mattina del 25 marzo il terzo gruppo di esperti medici cinesi per assistere l’Italia nella lotta contro il Covid-19 e istituitodalla provincia del Fujian è partito dall'aeroporto di Fuzhou Changle alla volta diMilano.Il gruppo è composto da 14 specialisti in diverse branche tra cui medicina cardiovascolare, medicina respiratoria, infettivologia, epidemiologia, medicina cinese e assistenza infermieristica.

Il team di esperti ha portato con sé dispositivi per assistenza medica donati dalla provincia del Fujian e attrezzature di urgente necessità tra cui 30 ventilatori, 20 set di monitor, 3.000 indumenti protettivi, 20milamascherineN95, 300milamascherinechirurgichee 3000 mascherinedi isolamento, insieme a farmaci di medicina tradizionale cinese. La Federazionedeicinesid'oltremare del Fujian ed altre organizzazioni hanno anche donato un lotto di dispositivi diprotezione, diattrezzature per la disinfezione e di farmaci tradizionali aicinesiresidenti in Italia.

In accordo alle disposizioni generali dell'ambasciata e deiconsolaticinesiin Italia, il gruppo di esperti si recherà in Toscana per fornire assistenza nella lotta all’epidemia di Covid-19.