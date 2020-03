Ministero degli Esteri cinese: Stati Uniti devono smettere immediatamente di reprimere i media cinesi

Share this with Close

Mercoledì 18 marzo il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, ha sottolineato che le misure pertinenti adottate dalla parte cinese rappresentano interamente delle contromisure necessarie contro l'irragionevole repressione da parte statunitense nei confronti dei media cinesi negli Stati Uniti. La Cina non crea mai conflitti ma non li teme, e sollecita gli Stati Uniti a smettere immediatamente di reprimere i media cinesi, altrimenti saranno gli Stati Uniti a subire perdite ancora maggiori.

Geng Shuang ha inoltre affermato che la politica fondamentale della Cina - l'apertura - non è cambiata e non cambierà. La Cina accoglie con favore i media e giornalisti stranieri che operano sul prorpio territorio in conformità alle leggi e alle normative, e continuerà ad assisterli e a metterli nelle migliori condizioni per compiere il loro lavoro.