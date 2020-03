Xi Jinping convoca riunione del Comitato permanente dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito Comunista Cinese contro il coronavirus

Share this with Close

Mercoledì 18 marzo il Comitato permanente dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito Comunista Cinese ha convocato una riunione per analizzare la situazione economica e la situazione relativa alle attività di prevenzione e controllo del Covid-19 in Cina e all’estero; e per esaminare, disporre e pianificare il lavoro principale sul controllo e sullo sviluppo socio-economico. Il meeting è stato presieduto dal segretario generale del Comitato centrale del PCC, Xi Jinping, il quale ha pronunciato un importante discorso.

Xi Jinping ha specificato che, grazie agli sforzi congiunti del governo e dei cittadini comuni, la situazione relativa al controllo e alla prevenzione dell’epidemia è in continuo miglioramento. Al contempo, ci sono da affrontare le ripercussioni della diffusione del Covid-19 all’estero e le ricadute sull’economia mondiale. Occorre valutare con precisione l’evoluzione dell’epidemia e le variazioni nell’andamento economico in Cina e all’estero, e calibrare l’intensità del lavoro e le misure di risposta, assicurando la vittoria nella guerra del popolo contro il nuovo coronavirus, la realizzazione completa di una società moderatamente prospera e il raggiungimento degli obiettivi fissati nella lotta contro la povertà.