Secondo quanto riportato, in un articolo pubblicato il 16 marzo sul sito ufficiale del dipartimento di Stato USA, l’assistente segretario di Stato americano Christopher Ford ha dichiarato che, attraverso l’implementazione di una strategia di integrazione tra militare e civile, la Cina utilizzerà per scopi militari le tecnologie emergenti acquisite per mezzo di operazioni commerciali di natura civile e attività di ricerca accademica, aggiungendo che ciò influenza la strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

In merito, durante una conferenza stampa ordinaria indetta oggi, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Geng Shuang ha affermato che la Cina esprime forte insoddisfazione e ferma opposizione per le frequenti speculazioni e diffamazioni americane nei confronti della politica cinese di integrazione tra militare e civile. Tutta la comunità internazionale persegue una politica di questo tipo, compresi gli USA. Il dipartimento della Difesa e l’esercito statunitense portano avanti collaborazioni di vario tipo con numerosi atenei, istituti di ricerca e imprese.

Il portavoce ha sottolineato che la politica cinese mira a organizzare efficacemente le risorse dei luoghi militari e coordinare e promuovere lo sviluppo socio-economico e l’edificazione della difesa nazionale, in modo da recare giovamento ai cittadini comuni mediante ancora più risultati tecnologici. Si tratta di una politica trasparente perseguita alla luce del sole. In merito, Beijing esorta Washington ad assumersi le proprie responsabilità e a smetterla di accusare e diffamare la Cina.