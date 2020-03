Xi Jinping: superare il prima possibile i problemi relativi alle difficoltà e ai punti focali della battaglia contro l’epidemia

Share this with Close

Sin dallo scoppio dell’epidemia, il segretario generale del Comitato centrale del Partito Comunista cinese Xi Jinping ha sottolineato in varie occasioni il ruolo cruciale della “tecnologia” nella battaglia contro il nuovo coronavirus. Recentemente, Xi Jinping ha pubblicato un importante articolo sulla rivista Qiushi,nel quale si legge che è necessario superare il prima possibile i problemi legati alle difficoltà e ai punti focali della battaglia di prevenzione e controllo dell’epidemia, offrendo un sostegno tecnologico forte per vincere la battaglia del popolo, generale e di contenimento.

L’attuale situazione della diffusione dell’epidemia nei vari Paesi del mondo ha forzato la promozione dell’accelerazione dei passi tecnologici. Nel suo articolo, Xi Jinping ha nuovamente sottolineato che quanto più ci troviamo in questa situazione, tanto più bisogna continuare a rivolgerci alla scienza per trovare le risposte e i metodi. Coloro i quali lavorano nel settore tecnologico devono accelerare, partendo dalla premessa di base del rispetto della scientificità e della garanzia della sicurezza, i progressi della ricerca e sviluppo, cercando di realizzare quanto prima significativi passi in avanti, presentando quanto prima dei risultati pratici e utili.