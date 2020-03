Messaggio di Xi Jinping a Sergio Mattarella per esprimere vicinanza all’Italia

Il capo di Stato cinese Xi Jinping ha recentemente inviato un messaggio al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, per esprimere, a nome del governo e del popolo della Cina, sinceravicinanza all’Italia dopo il recente scoppio dell’epidemia di polmonite daCovid-19.

Nel suo messaggio, Xi Jinping ha sottolineato che il sostegno reciproco e la cooperazione ispirata al mutuo beneficio costituiscono da sempre due aspetti fondanti del partenariato strategico globale tra Cina e Italia. Il capo di Stato cinese ha aggiunto che, in questo momento difficile, il governo e il popolo della Cina sostengono con fermezza gli sforzi compiutidall'Italia per combattere l'epidemia e sono disposti a collaborare e a fornire aiuto. Xi Jinping ha poi detto che gli esseri umani sono chiamati a costituire una comunità dal futuro condivisoe che solo lavorando insieme potranno far fronte alle sfide e ai pericoli globali: “Finché la Cina, l'Italia e la comunità internazionale lavoreranno insieme,tenendosi per mano, saranno in grado di superare le attuali difficoltà, di sconfiggere l’epidemia in tempi brevi e di agire di concerto per proteggere tutti i popoli del mondo. Quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario dell'allacciamento delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia; sono convinto che nello sforzo comune per far fronte all'epidemia, l'amicizia tradizionale tra i nostri due Paesi uscirà rinvigorita, con un arricchimento dei contenuti della loro cooperazione”.