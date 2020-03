Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo: “l’esperienza cinese nella prevenzione epidemica va presa come riferimento da tutta la comunità internazionale”

Share this with Close

Sin dallo scoppio dell’epidemia di Covid-19, diverse organizzazioni internazionali quali ilProgrammadelleNazioni Uniteper losviluppoe l’Organizzazione mondiale della Sanità hanno attivato in Cina un’iniziativa di educazione sulla prevenzione e il controllo dell’epidemia promossa dagli internauti di tutto il mondo e realizzata in una cinquantina di lingue.



La rappresentante del ProgrammadelleNazioni Uniteper losviluppo in Cina, Beate Trankmann, ha osservato che la Cina sta continuando a impegnarsi in modo attivo per mobilitare i governi e la popolazione delle varie localià a realizzare il progetto. La situazione epidemica in Cina sta constatando un cambiamento per il meglio, e le misure attuate dalla Cina sono risultate molto efficaci e meritano di essere apprese da tutto il mondo.