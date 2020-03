Cina: i fondamentali di lungo periodo dell’economia cinese non cambieranno a causa dell’epidemia

Share this with Close

Secondo quanto appreso il 3 marzo durante la conferenza stampa tenuta dal Meccanismo congiunto per la prevenzione e il controllo dell’epidemia del Consiglio di Stato, a partire dall’insorgere dell’epidemia di Covid-19, i dipartimenti fiscali hanno attivamente promulgato diverse misure rivolte alla riduzione delle imposte e delle spese, in modo da sostenere con ogni mezzo il normale funzionamento delle imprese, e in particolare delle micro, piccole e medie imprese e dei fabbricanti e commercianti che conducono attività individuali.



L’epidemia ha provocato ricadute alla produzione e gestione di parte delle imprese. Durante la conferenza stampa del 3 marzo, il direttore generale del Dipartimento per la Previdenza sociale del Ministero delle Finanze cinese, Fu Jinling, ha affermato che a parte l’attuazione delle politiche di sgravi fiscali, recentemente il suo dicastero ha varato politiche sulle riduzioni ed esenzioni delle spese di previdenza sociale, al fine di diminuire gli oneri delle imprese e, in particolare, delle PMI. Con l’attuazione della riduzione delle spese previdenziali per un certo periodo (spese per corpire i costi di pensionamento, disoccupazione e infortunio) si prevede che, nel 2020, saranno alleviati alle aziende oneri superiori a 510 miliardi di yuan. Nel frattempo, il ministero ha dato direttive ai governi locali affinché riducano una parte delle spese per la previdenza sanitaria a favore degli impiegati pagate dalle aziende, con la premessa di garantire la sostenibilità a lungo termine dei fondi di previdenza sanitaria. Ciò potrà aiutare le imprese a pagare circa 150 miliardi di yuan in meno.

“Durante il periodo di prevenzione e controllo dell’epidemia, saranno ampliati generalmente gli standard sul rimborso delle spese previdenziali di disoccupazione alle medie, piccole e micro imprese in grado di mantenere l’attuale numero di posti di lavoro. Nel frattempo aumenteremo i sussidi per la formazione professionale. Accresceremo anche la dimensione dei fondi a interessi scontati, rafforzando il sostegno a interessi scontati da parte delle finanze centrali alle imprese sottoposte alla garanzia prioritaria per i loro prestiti bancari specifici e conferendo sussidi pari al 50% del tasso di interesse reale con il quale un’impresa ha ottenuto prestiti bancari”.



Recentemente i dipartimenti finanziari e fiscali hanno applicato anche la politica sull’esenzione dell’IVA a favore dei piccoli contribuenti. In merito, il direttore generale del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero delle Finanze, Wang Jianfan, ha illustrato che attualmente il numero di piccoli contribuenti è superiore all’80% del totale di chi paga l’IVA.



“Stavolta si è deciso di esentare dall’IVA i piccoli contribuenti della provincia dello Hubei per un periodo di 3 mesi e di ridurre l’aliquota dell’IVA rivolta ai piccoli contribuenti dal 3% all’1%. Ciò crea benefici a tutti i piccoli contribuenti, garantendo loro di godere completamente delle agevolazioni fiscali ed estendendo quindi al massimo la copertura degli incentivi fiscali”.