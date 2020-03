Cina: ‘stop alla stigmatizzazione a causa del nuovo coronavirus’

Share this with Close

Il 6 marzo, nel corso di un’intervista rilasciata ad alcuni media americani il Segretario di Stato Usa Pompeo ha detto “Thisis the Wuhan coronavirus”. In risposta, durante la conferenza stampa ordinaria del 9 marzo il portavoce del ministero degli Esteri cinese Geng Shuang ha ribadito che l'Organizzazione mondiale della sanità ha scelto un nome ufficiale per il nuovo coronavirus. Il portavoce ha espresso parole di condanna definendo “spregevole” l’approccio di alcuni politici americani che non rispettano la scienza e le decisioni dell'OMS e non fanno altro che approfittare di ogni occasione per stigmatizzare la Cina e Wuhan a causa dell’epidemia.