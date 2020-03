Giornata mondiale dell'ingegneria: la Cina darà nuovo impulso allo sviluppo dell'ingegneria mondiale

Share this with Close

Il 4 marzo 2020 ricorre la prima “Giornata mondiale dell'ingegneria per lo sviluppo sostenibile” istituita dall'UNESCO. Gli addetti ai lavori del settore hanno affermato che la Cina darà nuovo impulso allo sviluppo ingegneristico mondiale e contribuirà alla promozione dello sviluppo sostenibile mondiale.

L'Associazione cinese per la scienza e la tecnologia sottolinea che la pratica ha dimostrato che la Cina ha la capacità di diventare un importante motore per lo sviluppo dell'ingegneria mondiale. Ciò è inseparabile dalla costruzione del sistema di formazione dei talenti ingegneristici e del team di talenti ingegneristici della Cina. Attualmente in Cina ci sono più di 1,4 milioni di laureati in ingegneria all’anno e questa maggiore disponibilità di ingegneri è diventata una forza importante per promuovere lo sviluppo di alta qualità dell'economia cinese.