Xi Jinping: fornire supporto scientifico e tecnologico per vincere la guerra contro l’epidemia di COVID-19

Il 2 marzo, il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, Presidente cinese e Presidente della Commissione Militare Centrale Xi Jinping ha ispezionatoa Beijingi lavori diricerca scientifica e tecnologica per il controllo e prevenzione dell’epidemia dipolmonite causata da nuovo coronavirus.In rappresentanza del CC del PCC, Xi Jinpingha estesoringraziamentie saluti sincerialvasto numero di operatori scientifici e tecnologici che stanno lottando in prima lineanella ricerca scientifica per il controllo e laprevenzione dell’epidemia. Ha sottolineato che la scienza e la tecnologia sono l'arma più potente di cui l’umanitàè in possesso per competere contro le epidemie, e che per superare le calamità l’umanità non può fare a meno dello sviluppo scientifico e dell’innovazione tecnologica. La ricerca scientifica e tecnologica sulla polmonite da nuovo coronavirus è una missione importante e urgente. Bisogna superare quanto prima le questioni chiave e difficili nella prevenzione e controllo epidemicie fornireun forte supporto scientifico e tecnologico per vincere la guerra del popolo, la guerra generale e l’azione di blocco per il controllo e prevenzione dell’epidemia.