Xi Jinping: “disposizioni socio-economiche di pari passo con massimo impegno nel controllo dell’epidemia”

Il 23 febbraio a Beijing si è tenuta una conferenza sul controllo e la prevenzione dell’epidemia di COVID-19 e sulla disposizione degli impegni socio-economici. In un importante discorso pronunciato durante il meeting, il segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese, capo di Stato e presidente della Commissione militare centrale, Xi Jinping, ha sottolineato che la nazione cinese, che ha affrontato storiche difficoltà, non è mai stata sconfitta ed è sempre riuscita a risollevarsi e a crescere. Il presidente cinese ha aggiunto che al momento le attività di controllo e prevenzione dell’epidemia stanno affrontando una fase cruciale e che i governi ai vari livelli devono continuare ad intensificare, a concretizzare e a rendere i controlli più dettagliati per riprendere ordinatamente la produzione, riportare la vita alla normalità, aumentare il margine della gestione politica e impegnarsi al massimo per centrare gli obiettivi socio-economico prefissati per quest’anno.

Il presidente ha sottolineato che si tratta di un problema per la sanità pubblica caratterizzato dalla velocità di diffusione più alta, dal maggior numero di contagiati e dalle maggiori difficoltà affrontate per le misure di prevenzione e controllo sin dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Xi Jinping ha aggiunto che grazie a grande impegno di tutti al momento attuale la situazione si sta evolvendo in modo positivo, a dimostrazione dei punti di forza mostrati dalla gestione del PCC e del sistema socialista con caratteristiche cinesi. Per questo motivo, secondo Xi Jinping, occorre rimanere in contatto con l’Organizzazione mondiale della sanità, continuare a condividere le esperienze con i Paesi interessati e rafforzare la cooperazione internazionale nella ricerca di antidoti e vaccini. La base economica della Cina e il suo andamento positivo a lungo termine non ha visto alcun cambiamento e le conseguenze portate dall’epidemia saranno di breve durata e in linea di massima controllabili.