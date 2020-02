Wuhan, in aumento il numero dei pazienti guariti e dimessi dall’ospedale Tongji

Share this with Close

Nel ramo New City sino-francese dell'ospedale Tongji dell'Università di Scienza e Tecnologia Wuhan Huazhong, ci sono attualmente 18 unità mediche di livello nazionale e delle varie provincie costituite in totale da 2.400 medici che hanno istituito e stanno regolando 18 reparti di cura. Fino alle 10:00 del 19 febbraio, il ramo New City sino-francese dell'ospedale Tongji dell'Università di Scienza e Tecnologia Wuhan Huazhong ha ammesso e curato 1.251 pazienti, di cui 97 già guariti e dimessi. Il 19 febbraio, Hu Junbo, capo del reparto anti-epidemico: “ In generale, il numero di pazienti guariti e dimessi dall’ospedale sta continuando ad aumentare, il tasso di mortalità è in diminuzione e sono stati conseguiti effetti positivi nella cura e trattamento dei pazienti in condizioni gravi e critiche.”