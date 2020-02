Parte dei medicinali contro la polmonite da nuovo tipo di coronavirus dimostrano iniziale efficacia clinica

Share this with Close

Secondo quanto appreso il 15 febbraio dalla conferenza stampa del meccanismo di prevenzione e controllo congiunti del Consiglio di Stato tenutasi a Beijing, attualmente alcuni screening medici e regimi terapeutici hanno conseguito progressi, andando a favorire i test clinici e portando suggerimenti di cura e trattamento clinici a venire già incorporati nei programmi di diagnosi e trattamento. E’ già stata avviata la fase di test sugli animali per parte delle tipologie di vaccino. La responsabile in merito del ministero della Scienza e Tecnologia cinese ha dichiarato che la Cina è disposta a condurre scambi e cooperazione con la comunità internazionale sulla base del principio di apertura, per affrontare insieme l’epidemia di polmonite causata dal nuovo tipo di coronavirus.



Secondo quanto riferito, questo fine settimana arriveranno a Beijing gli esperti dell'OMS e delle altre organizzazioni interessate. Il team di esperti per l’ispezione congiunta ispezionerà tre province e città cinesi, visiterà gli istituti di ricerca epidemiologica, per le cure mediche, per i test da laboratorio, di ricerca scientifica e altri, e formulerà raccomandazioni sulla prevenzione e controllo dell’epidemia in Cina e nel mondo.