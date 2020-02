Telefonata tra Li Keqiang e Von der Leyen

Share this with Close

Giorni fa, il primo ministro cinese Li Keqiang ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Commissione Europea Von der Leyen.



In tale occasione, Li Keqiang ha ribadito che il governo cinese pone sempre al primo posto la sicurezza e la salute del suo popolo e sta lavorando alla prevenzione e al controllo dell’epidemia di coronavirus in modo trasparente ed efficace. La Cina ha la capacità e la determinazione per vincere la lotta contro l’epidemia in corso nel Paese ed è fiduciosa di riuscire nel suo intento.

Li Keqiang ha sottolineato che la Cina intende rafforzare la comunicazione politica e gli scambi tecnici con la comunità internazionale, ivi inclusa l’Unione Europea, e avviare una cooperazione in questi campi.

Von der Leyen ha affermato che l’UE rispetta molto e riconosce il valore delle misure adottate dalla Cina per prevenire e controllare l’epidemia, loda il Paese per la rapidità con cui ha risposto a questa nuova emergenza, e intende utilizzare tutte le sue risorse per aiutare la Cina.