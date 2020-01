World Economic Forum, Davos ha atteso con speranza “la voce della Cina”

Share this with Close

Tre anni fa, il presidente cinese Xi Jinping ha pronunciato un discorso storico a Davos, sostenendo e promuovendo con fermezza il processo di globalizzazione economica. Le sue parole hanno avuto una eco significativa nel mondo. Anche il World Economic Forum di quest’anno ha atteso con speranza la “voce della Cina”.

Alla riunione annuale del 2020, la Cina ha nuovamente posto l’accento su importanti misure volte a promuovere livelli più elevati di apertura: il Paese, infatti, favorirà ulteriormente l’accesso agli investimenti esteri, aumenterà ulteriormente le importazioni di beni e servizi, migliorerà ulteriormente il contesto imprenditoriale e approfondirà ulteriormente la cooperazione multilaterale e bilaterale. Allo stesso tempo, la Cina promette che, anche di fronte al protezionismo e all’unilateralismo di alcuni Paesi, non smetterà di promuovere un più alto livello di apertura. Ciò dimostra l’incrollabile determinazione e senso di responsabilità con cui la Cina intende contribuire allo sviluppo sostenibile globale. Contributo, questo, che dà senza dubbio nuovo impulso alla costruzione di un’economia mondiale aperta.

In effetti, già alla vigilia del Forum economico di Davos, il mondo non vedeva l’ora di ascoltare la “voce della Cina”. Negli ultimi anni, le misure adottate da Beijing (e i conseguenti risultati ottenuti) per approfondire le riforme e aumentare il grado di apertura del Paese hanno fatto sì che il mondo potesse vedere che la Cina non vende mai fumo, ma, al contrario, compie sempre azioni concrete.

Il presidente del World Economic Forum, Klaus Schwab, ha dichiarato in un'intervista concessa al China Media Group che: “Ho assistito alla crescita della Cina da piccolo Paese sul piano economico a seconda potenza economica più grande del mondo. Ammiro molto la Cina per il coraggio mostrato nel farsi carico delle responsabilità. La “voce della Cina” mostra che il Paese continuerà a contribuire alla globalizzazione economica e a dare un forte impulso allo sviluppo sostenibile del mondo.