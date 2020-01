Share this with Close

Martedì 21 gennaio, l’ambasciatore cinese negli Stati Uniti Cui Tiankai ha affermato che Cina e Stati Uniti dovrebbero rafforzare la comunicazione strategica e trattarsi l’un l’altro con razionalità.



Nel corso del ricevimento per la Festa di Primavera tenuto dall’ambasciata cinese negli Stati Uniti, Cui Tiankai ha affermato che l'istituzione delle relazioni diplomatiche ha portato uno sviluppo storico per le relazioni sino-americane ed enormi benefici alla popolazione dei due paesi, e svolto un ruolo importante per la stabilità e prosperità mondiali.

Parlando dell’accordo economico e commerciale di prima fase recentemente raggiunto da Cina e Stati Uniti, Cui Tiankai ha affermato che si tratta del risultato di consultazioni paritarie, il cui obiettivo è bilanciare le preoccupazioni di entrambe le parti e riflettere lo spirito di rispetto reciproco. La firma dell’accordo è vantaggiosa per Cina, Stati Uniti e per il mondo.