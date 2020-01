Centinaia di media stranieri seguiranno la Serata di gala per la Festa della Primavera prodotta e trasmessa da CMG

Share this with Close

La Serata di gala per la Festa di Primavera 2020 sarà trasmessa alla vigilia del Capodanno lunare cinese (24 gennaio). Secondo i primi dati, saranno oltre 460 i media di oltre 170 Paesi e regioni di tutto il mondo che seguiranno le attività della serata e che saranno diffuse da centinaia di stazioni televisive all’estero, piattaforme di nuova media e cinema.



Quasi 280 media di diversi Paesi tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone, Brasile, Singapore, Emirati Arabi Uniti, Malesia, Thailandia e Laos trasmetteranno completamente o in parte gli spettacoli previsti per la serata; inoltre, cinema e stazioni televisive di oltre 20 Paesi tra cui Italia, Australia, Emirati Arabi Uniti, Egitto e India trasmetteranno delle versioni cinematografiche in diverse lingue.

Saranno dunque centinaia i media stranieri che seguiranno la Serata di gala per la Festa della Primavera, un evento culturale irrinunciabile per i cinesi di tutto il mondo e che dal 1983, per oltre 30 anni, è entrato nelle loro case.