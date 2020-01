Share this with Close

“Felice, gioiosa e beneaugurante” è la Serata di gala per la Festa della Primavera, trasmessa alla vigilia del Capodanno cinese e che rappresenta un evento culturale irrinunciabile per i cinesi si riuniscono con le proprie famiglie. Prodotta da China Media Group, è stata trasmessa per oltre 30 anni (dal 1983), ed è citata nel Guinness dei primati come lo spettacolo televisivo con il maggior numero di spettatori al mondo. Il 24 gennaio, ora locale di Beijing, alla vigilia dell’Anno di Topo del calendario lunare cinese, la Serata di gala per la Festa della Primavera ti accompagnerà per dare il migliore e più felice benvenuto all’anno nuovo.