Lunedì 6 gennaio il portavoce del ministero degli Esteri cinese Geng Shuang ha sottolineato che le autorità cinesi seguono con la massima attenzione quanto sta accadendo in Medio Oriente, aggiungendo che nessuno vuole vedere un ulteriore deterioramento della situazione nella regione mediorientale del Golfo. Il portavoce cinese ha affermato che è estremamente importante per il mondo intero garantire pace e stabilità nella regione.

Siamo di fronte a una escalation del conflitto tra Usa e Iran. Le autorità statunitensi hanno dichiarato che se l’Iran attaccherà cittadini o beni degli Stati Uniti, gli Usa colpiranno 52 obiettivi dell’Iran. Le autorità iraniane hanno dichiarato in risposta che circa 35 obiettivi statunitensi nella regione sono a portata di mano dell’Iran. A tal proposito, il portavoce Geng Shuang ha dichiarato che la politica della forza non gode del consenso popolare e non è sostenibile. Le recenti azioni militari di Washington hanno violato le norme fondamentali delle relazioni internazionali e acuito la tensione e l’instabilità nella regione. Geng Shuang ha aggiunto che la Cina è da sempre contraria all’utilizzo della forza militare nelle relazioni internazionali. I metodi militari non risolvono i problemi, e la “massima pressione” non porterà da nessuna parte – ha concluso il portavoce cinese.