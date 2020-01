Hong Kong, in cima alla classifica globale IPO nel 2019

Share this with Close

Secondo quanto rivelato dai dati del mercato di IPO, rilasciati il 2 gennaio da Pwc, una delle prime quattro società di contabilità internazionale, nel 2019 Hong Kong, con 315,5 miliardi di HKD, ha continuato a classificarsi al primo posto nel mercato globale di IPO, e tra i primi tre al mondo per il settimo anno consecutivo. Vale la pena menzionare che nel novembre 2019 il gruppo Alibaba è andato a Hong Kong per essere quotato la seconda volta in borsa, con una raccolta fondi di circa 101,2 miliardi di HKD, pari a circa il 32% del capitale totale raccolto nel mercato IPO di Hong Kong.