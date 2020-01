Cina, al via l’esposizione “Un giorno da Marco Polo: scoprire la saggezza della Via della Seta”

Share this with Close

Giovedì 2 gennaio, si è aperto presso il Museo nazionale della scienza tecnologica il sipario dell’esposizione “Un giorno da Marco Polo: scoprire la saggezza della Via della Seta”. L’evento è aperto gratuitamente a tutti e durerà fino al 5 maggio di quest’anno.

L’esposizione comprende diverse zone espositive, tra cui la Sala preludio, “Con quali prodotti andare in Cina”, “Yizhan e Yidao”(Stazioni e strade postali. L’Yidao era il percorso per passare documenti o materiali governativi e militari nei tempi antichi, lungo il quale erano stabiliti le stazioni postali, cioè le Yizhan), “Viaggiare nell’antica Cina”, “Avventure marittime”, “Il mondo sta cambiando” e cosi via. La Sala preludio mostra le avventure del famoso viaggiatore Marco Polo, che 700 anni fa lasciò il paese natale Venezia e si recò nel misterioso oriente.