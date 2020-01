Cina, banca centrale taglia dello 0,5% il tasso di riserva obbligatoria degli istituti finanziari

Share this with Close

Il primo gennaio la Peoples’s Bank of China, banca centrale cinese, ha annunciato la decisione di ridurre dello 0,5% il tasso di riserva obbligatoria per gli istituti finanziari (ad eccezione delle aziende finanziarie, di leasing e quelle di finanze auto). Questo provvedimento consentirà di sostenere lo sviluppo dell’economia reale e di abbassare il costo dei prestiti per le società.

Un responsabile della banca centrale cinese ha detto che il taglio del tasso di riserva obbligatoria è generale, e che tale decisione rappresenta un adeguamento anticiclico che ha consentito il rilascio di circa 800 miliardi di RMB. Tale manovra potrà migliorare in modo efficace l’approvvigionamento di denaro per gli istituti finanziari e abbassare i loro costi di finanziamento fornendo maggiore sostegno all’economia reale.