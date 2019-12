Cina e Finlandia promuovono la cooperazione nello sport invernale

Share this with Close

Dopo quasi due anni di preparazione, a gennaio 2019 è stato ufficialmente inaugurato a Beijing l’anno sino-finlandese dedicato allo sport invernale. Nel corso dell’anno corrente le istituzioni sportive dei due paesi hanno collaborato strettamente e svolto diverse attività per promuovere i preparativi per le Olimpiadi invernali, lo sport invernale, l’industria sportiva, lo sport di massa, la ricerca scientifica in ambito di educazione fisica, ottenendo risultati importanti. Alla vigilia della cerimonia di chiusura dell’Anno sino-finlandese dedicato per lo sport invernale, l’Amministrazione generale dello sport cinese e il Ministero della scienza e della cultura finlandese hanno organizzato una conferenza stampa congiunta. Gao Zhidan, vicedirettore dell’Amministrazione generale dello sport della Repubblica popolare cinese, ha affermato che durante l’anno sportivo le due parti hanno organizzato un totale di 62 attività sul tema degli sport invernali, 20 in più rispetto al numero inizialmente concordato.