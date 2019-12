Beijing, Xi Jinping incontra Shinzo Abe

Share this with Close

Lunedì 23 dicembre, presso il Palazzodell'Assemblea del Popolo, il presidente cinese Xi Jinping ha avuto un incontro con il premier giapponese Shinzo Abe.

Xi Jinping ha accolto con favore la visita di Abe in Cina per partecipare all'ottavo vertice Cina-Giappone-Corea del Sud. Xi Jinping ha tenuto a sottolineare che con gli sforzi congiunti di entrambe le parti, le relazioni sino-giapponesi sono andate continuamente migliorando e sviluppandosi. Attualmente, le relazioni Cina-Giappone si trovano di fronte a importanti opportunità di sviluppo, la Cina è disposta a mantenere una stretta comunicazione con il Giappone nonché a rafforzare la leadership politica, in modo da portare le relazioni bilaterali a un nuovo livello e da recarebeneficioal popolo di entrambi i Paesi.



Xi Jinping ha ribadito che al giorno d'oggi, il mondo sta assistendo a grandicambiamenti mai vistinegli ultimi 100anni. Per pianificare le relazioni sino-giapponesi nella nuova era, è soprattutto necessario chiarire un consenso strategico: bisogna persistere nel considerare e pianificare le relazioni bilaterali da una prospettiva globale, aderire a rafforzare la comunicazione e il coordinamento sulla base del rispetto reciproco e della ricerca di un comune consenso accantonando la diversità di opinione, e promuovere attivamente l'edificazione di una nuova struttura di cooperazione e mutuo vantaggio.



Shinzo Abe ha osservato che quest’anno i due Paesi hanno mantenuto un’alta intensità di scambi ad alto livello e rafforzato la comprensione reciproca. Le relazioni bilaterali presentano una buona tendenza e rivestono un significato importante per la pace, la stabilità e la prosperità regionali e mondiali.