Venerdì 13 dicembre a Hefei, nella provincia dell’Anhui, è stato pubblicato "L'indice dell’economia digitale delle città del Delta del Fiume Yangtze 2019".



Lo stesso giorno si sono tenuti nel capoluogo dell’Anhui il vertice delle applicazioni per l'innovazione dell'economia digitale in Cina del 2019 (Hefei) e il vertice dello scenario di applicazioni aperte integrate digitali del Delta del Fiume Yangtze (Hefei), durante i quali esperti di economia digitale provenienti da Shanghai, Nanjing, Hangzhou e Hefei hanno condiviso le più avanzate esperienze acquisite in tema di sviluppo dell'economia digitale.