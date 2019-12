Cina: frenare risolutamente la perdita di terreni e foreste

Share this with Close

Nel corso della conferenza di lavoro sulla gestione delle risorse forestali nazionale, tenutasi lunedì 12 dicembre a Fuzhou, Zhang Jianlong, direttore dell’Amministrazione Statale delle Foreste e Praterie, ha dichiarato che i dipartimenti competenti delle foreste e praterie colpiranno rigorosamente la deforestazione per l’espansione dei suoli e l’occupazione illegale dei terreni forestali, così da frenare risolutamente la perdita di terreni e foreste. “Per le province con maggiori problemi inerenti, tutto il supporto della quota backup statale verrà annullato e se necessario, si terranno colloqui al riguardo”.

Zhang Jianlong ha rilevato che per la gestione delle risorse forestali, è necessario aderire allo sviluppo sostenibile di alta qualità come obiettivo fondamentale, alla protezione rigorosa come requisito fondamentale e alla scienza e tecnologia come principale motore.