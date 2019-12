Cosa ne pensi della riabilitazione per i responsabili di crimini minori?

Qualora siano davvero pentiti, esistono metodi migliori dei corsi di de- radicalizzazione? E se intendessero studiare nuove abilità per riprendere una vita normale?

Questo è esattamente quanto fatto dalla Cina negli ultimi tre anni. Ma la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha appena approvato un disegno di legge che critica la politica della Cina sugli uiguri per aver violato i diritti civili e religiosi degli uiguri.

Il cosiddetto Uyghur Act del 2019 ignora gli sforzi compiuti nella lotta al terrorismo.

Tra il 1990 e la fine del 2016, lo Xinjiang ha subito migliaia di attentati terroristici, come bombardamenti, omicidi e attacchi incendiari. Sono stati uccisi molti innocenti, tra cui diverse centinaia di agenti di polizia. Il caso più scioccante si è verificato il 5 luglio 2009 a Urumqi, capoluogo della regione autonoma. 197 persone sono state uccise e oltre 1.700 sono rimaste ferite.

Mentre i principali colpevoli sono stati puniti legalmente, che dire di coloro che sono stati catturati nella rete ideologica – qualcuno che è stato incoraggiato e obbligato a un'ideologia radicale ma che non ha commesso un grave crimine fisico o inflitto danni reali? Si tratterebbe di un’altra questione, e bisognerebbe lasciare che si reintegrasse in società?

La risposta dello Xinjiang è l'istruzione e la formazione professionale, come un intervento necessario per aiutarli a ritrovare ragione e sensibilità. Imparano la legge, la scienza, le abilità linguistiche, le tecniche di comunicazione e varie abilità lavorative.

Come risultato, molti di loro hanno ora ripreso una vita normale, trovando lavoro o avviando start-up.

Ciò che sta accadendo è una lotta al terrorismo ma anche un processo per aiutare le persone a trovare la loro strada.

Ironicamente, quando la vita torna alla normalità, Nancy Pelosi e i suoi colleghi si arrabbiano, proprio come hanno fatto per Hong Kong. Sanno che molti dei loro concittadini stanno facendo lo stesso nelle loro comunità? Cosa succederebbe se la Cina approvasse una legge in cui critica la correzione comunitaria per i responsabili di crimini minori in stile Usa? Chiedo solo, che cosa c'è che non va nella riabilitazione? Per il solo semplice fatto che sia la Cina a farla?