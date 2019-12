In corso la terza edizione del Festival internazionale del cinema di Hainan

Share this with Close

È in corso a Sanya la seconda edizione del Festival internazionale del cinema di Hainan. La provincia di Hainan sta accelerando la costruzione della zona pilota di libero scambio e del porto di libero scambio con caratteristiche cinesi. Molti cineasti cinesi e stranieri ritengono che il Festival internazionale del cinema di Hainan, il più giovane festival cinematografico internazionale della Cina, abbia creato una nuova piattaforma per la provincia attraverso cui operare scambi culturali internazionali con il resto del mondo. I cineasti presenti hanno avuto approfonditi scambi di vedute su argomenti come arte e cultura di massa, cooperazione tra la Cina e i paesi stranieri, e rinnovamento ed esplorazione degli spazi di consumo cinematografico.



Il Festival punta verso l’orientamento strategico e gli obiettivi di sviluppo seguenti: “Evento annuale, proiezioni in tutta l’Isola e per tutti, e copertura di tutti gli anelli della catena industriale del cinema”. Inoltre, il Festival di Hainan si dedica alla costruzione di un evento di natura internazionale, accademica e di massa che non chiuda mai il suo sipario.