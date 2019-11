Xi Jinping incontra rappresentanti stranieri partecipanti al New Economy Forum 2019

Share this with Close

Il 22 novembre a Beijing presso il Palazzo dell’Assemblea del Popolo, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato i rappresentanti stranieri partecipanti al New Economy Forum 2019.



Il presidente cinese ha sottolineato che l’innovazione è un importante tema dell’era di oggi. Il mondo sta affrontando i grandi cambiamenti centenari del forte sviluppo della rivoluzione scientifica tecnologica e della trasformazione industriale. Le sfide comuni di fronte all’umanità devono essere affrontate congiuntamente da tutti i paesi. Nessun paese può diventare indipendentemente un centro di innovazione o godere da solo i risultati dell’innovazione. Tali risultati devono beneficiare tutto il mondo invece di rimanere un tesoro sepolto in una grotta. Paesi come Cina e Stati Uniti sono grandi potenze nell’innovazione. La Cina vuole svolgere una cooperazione nell’innovazione con tutti i paesi del mondo inclusi gli Stati Uniti per beneficiare in modo migliore i popoli cinese e americano, nonché quelli di tutto il mondo.