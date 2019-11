Beijing, al via il Summit mondiale sul 5G

Share this with Close

Giovedì 21 novembre si è inaugurato a Beijing il Primo “Summit mondiale sul 5G” intorno al tema: “il 5G cambia il mondo, il 5G crea il futuro”. Studiosi e imprenditori globalmente più rinomati nel settore delle telecomunicazioni si sono riuniti per discutere delle nuove avanguardie della tecnica, delle tendenze del mondo industriale e dell’utilizzo innovativo del 5G.

In qualità di tecnologia di nuova generazione per le telecomunicazioni mobili, il 5G trasformerà radicalmente la produzione e la vita dell’umanità, spingendo la società umana in un’epoca di interconnessione tra le cose. Secondo le previsioni degli organi competenti, nei prossimi cinque anni il 5G contribuirà alla crescita del Pil globale per oltre 3 mila miliardi di dollari, ed entro il 2035 esso occuperà una dimensione di mercato dal valore di 12 mila miliardi di dollari, apportando al mondo intero 220 milioni di posti di lavoro.

Il ministro della Scienza e della Tecnologia cinese Wang Zhigang ha affermato che, rievocando il processo di sviluppo del 5G, i dipartimenti e le aziende competenti cinesi hanno dato il proprio contributo necessario ai settori della ricerca, dell’utilizzo, degli scambi e della cooperazione internazionale in materia di 5G.