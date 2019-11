Discorso di Xi Jinping al termine del BRICS Business Forum

Share this with Close

Mercoledì 13 novembre si è svolta a Brasilia la cerimonia di chiusura del Business Forum dei BRICS cui hanno partecipato anche il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, il capo di Stato russo Vladimir Putin, il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Il capo di Stato cinese Xi Jinping ha preso parte all’evento e ha pronunciato un discorso.

Xi Jinping ha sottolineato che nel tempo si sono verificati molti nuovi cambiamenti nella situazione mondiale; per questo i vari Paesi si troveranno davanti diverse opportunità ma dovranno anche affrontare delle sfide. Il capo di Stato cinese ha auspicato che il mondo imprenditoriale saprà cogliere le nuove occasioni, affrontare le sfide, continuare a valorizzare i propri punti di forza, promuovere e partecipare attivamente alla cooperazione economica, investire attivamente nei Paesi BRICS e apportare contributi tangibili alla promozione della crescita, creando nuovi posti di lavoro.

Xi Jinping ha poi affermato che lo sviluppo della Cina rappresenta un'opportunità per il mondo e che in futuro il Paese aprirà ulteriormente il mercato, espanderà le importazioni, migliorerà costantemente l'ambiente aziendale e creerà migliori condizioni di sviluppo per le imprese. Il capo di Stato cinese ha concluso dicendo che l’edificazione congiunta dell’iniziativa “Belt and Road” è entrata in una nuova fase di sviluppo di alta qualità ed ha auspicato che gli imprenditori possano cogliere quest’opportunità, partecipando attivamente al progetto e ottenendo maggiori risultati nella cooperazione.