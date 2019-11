Cina, avviati ufficialmente i lavori di ricerca e sviluppo della tecnologia di comunicazione mobile di sesta generazione

Share this with Close

Recentemente a Beijing il Ministero cinese della Scienza e della Tecnologia Cinese, insieme alla Commissione statale per lo sviluppo e le riforme, al Ministero dell’Istituzione, al Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'informazione, all’Accademia delle Scienze e alla Fondazione di Scienze naturali hanno organizzato una riunione per l’avviamento dei lavori di ricerca e sviluppo della tecnologia G6, durante la quale è stata annunciata la costituzione di un gruppo di lavoro per la promozione della ricerca della tecnologia G6 e di un gruppo di esperti. Questa riunione simboleggia l’inizio ufficiale dei lavori di R&S della tecnologia di comunicazione mobile di sesta generazione.