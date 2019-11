Xi Jinping invia lettera di congratulazioni all'Accademia cinese delle Scienze, in occasione del 70esimo anniversario della sua istituzione

Share this with Close

In occasione del 70esimo anniversario dell’istituzione dell'Accademia cinese delle Scienze, ilsegretario generale del Comitato Centrale del PCC,presidente dello Stato e presidente della Commissione Militare CentraleXi Jinping hanno inviato una lettera di felicitazioni a nome di tutto il CC del PCC, per porgere saluti sinceri ai lavoratori tecnico-scientifici e ai quadri ed impiegati dell’Accademia.

Nella sua lettera, Xi Jinping ha rilevato che nell’arco di 70 anni, sotto la guida del Partito, l’Accademia cinese delle Scienze ha esplorato, innovato e praticato con coraggio, risolvendo numerosi problemi tecnico-scientifici, che incidevano sulla situazione generale del Paese, compiendo importanti passi in avanti su un gran numero di tecnologie chiave fondamentali per lo sviluppo, e ottenendo un gran numero di risultati innovativi di primo livello, scrivendo un glorioso capitolo dell’innovazione per la Nuova Cina.

Xi Jinping ha sottolineando che nel mondo di oggi, l'innovazione è la prima forza trainante per lo sviluppo, pertanto ha auspicato che l’Accademia possa continuare a dare ulteriori e sempre maggiori contribuiti alla costruzione del Paese, così da rendere la Cina una potenza mondiale leader nella scienza e nella tecnologia.